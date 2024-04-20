Ворог атакував Дніпровський район: загинув чоловік, який ремонтував авто
20 квітня 2024, 16:39Читать новость на русском
Джерело:Сергій Лисак
Російські загарбники 20 квітня атакували Дніпровський район. На жаль, знову є жертва.
Внаслідок обстрілу загинув чоловік, який ремонтував авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
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Загинув 54-річний чоловік
О 16:35 Сергій Лисак повідомив, що окупанти атакували Дніпровський район.
Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік. Світла пам'ять ще одній жертві російських злочинців,
– підкреслив голова ОВА.
Також посадовець розповів, що спалахнула пожежа. Займання вже загасили рятувальники.24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять!
Напередодні росіяни вдарили по будинку у Дніпрі
- Російські військові 19 квітня атакували Україну дронами й ракетами. Зокрема, ворог вдарив і по Дніпропетровщині.
- Там захисники неба збили 11 ракет різних типів. Втім, уникнути ворожих влучань не вдалося.
- Так, під ударом російських терористів опинилася п'ятиповерхівка. Спалахнула масштабна пожежа. Будівля частково зруйнована. Люди опинилися під завалами.
- На ранок 20 квітня аварійно-рятувальні роботи завершені. Внаслідок ракетного удару у Дніпрі загинуло троє людей, 24 людини постраждало.
- Загалом ця ворожа атака на Дніпропетровщину забрала життя 8 людей, ще 34 зазнали поранень.