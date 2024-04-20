Ворог атакував Дніпровський район: загинув чоловік, який ремонтував авто

20 квітня 2024, 16:39
Читать новость на русском

Джерело:

Сергій Лисак

Російські загарбники 20 квітня атакували Дніпровський район. На жаль, знову є жертва.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік, який ремонтував авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Зверніть увагу У Синельниковому внаслідок удару загинула ціла родина: 6-річний хлопчик залишився сам

Загинув 54-річний чоловік

О 16:35 Сергій Лисак повідомив, що окупанти атакували Дніпровський район.

Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік. Світла пам'ять ще одній жертві російських злочинців,
– підкреслив голова ОВА.

Також посадовець розповів, що спалахнула пожежа. Займання вже загасили рятувальники.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять!

Напередодні росіяни вдарили по будинку у Дніпрі

  • Російські військові 19 квітня атакували Україну дронами й ракетами. Зокрема, ворог вдарив і по Дніпропетровщині.
  • Там захисники неба збили 11 ракет різних типів. Втім, уникнути ворожих влучань не вдалося.
  • Так, під ударом російських терористів опинилася п'ятиповерхівка. Спалахнула масштабна пожежа. Будівля частково зруйнована. Люди опинилися під завалами.
  • На ранок 20 квітня аварійно-рятувальні роботи завершені. Внаслідок ракетного удару у Дніпрі загинуло троє людей, 24 людини постраждало. 
  • Загалом ця ворожа атака на Дніпропетровщину забрала життя 8 людей, ще 34 зазнали поранень.

Автор: Юлія Муріна