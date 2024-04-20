Ворог атакував Дніпровський район: загинув чоловік, який ремонтував авто

Російські загарбники 20 квітня атакували Дніпровський район. На жаль, знову є жертва.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік, який ремонтував авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

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Загинув 54-річний чоловік

О 16:35 Сергій Лисак повідомив, що окупанти атакували Дніпровський район.

Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік. Світла пам'ять ще одній жертві російських злочинців,

– підкреслив голова ОВА.

Також посадовець розповів, що спалахнула пожежа. Займання вже загасили рятувальники.

Напередодні росіяни вдарили по будинку у Дніпрі

Російські військові 19 квітня атакували Україну дронами й ракетами. Зокрема, ворог вдарив і по Дніпропетровщині.

Там захисники неба збили 11 ракет різних типів. Втім, уникнути ворожих влучань не вдалося.

Так, під ударом російських терористів опинилася п'ятиповерхівка. Спалахнула масштабна пожежа. Будівля частково зруйнована. Люди опинилися під завалами.

На ранок 20 квітня аварійно-рятувальні роботи завершені. Внаслідок ракетного удару у Дніпрі загинуло троє людей, 24 людини постраждало.

Загалом ця ворожа атака на Дніпропетровщину забрала життя 8 людей, ще 34 зазнали поранень.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять!