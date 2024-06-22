Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Півдні і Заході: постраждали енергетики

Російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі 22 червня. Унаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.

Про те, що ціллю нічного обстрілу ворога стала енергетична струкутура, повідомило Міністерство енергетики.

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Атаковано об'єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з обєктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків,

– ідеться у повідомленні.

Зазначають, що постраждалі енергетики наразі перебувають у лікарні. Відомо також про пошкоджене обладнання.

Через атаку відключали лінію електропередачі

У Міненерго повідомили, що під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті. Наслідки уточнюються.

Наслідки атаки

В Укренерго також повідомили про наслідки нічної атаки ворога. Там наголосили, що це 8-ма комбінована атака на енергетичну інфраструктуру, а також уточнили, у яких саме областях їх об'єкти зазнали атаки.

"Сьогодні вночі ворог здійснив 8 масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях", – ідеться у повідомленні.

Зазначили, що енергетики постраждали на Запоріжжі, їх госпіталізовано.

"Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи", – додали в Укренерго.

Зауважимо, що попередньо повідомляли, що ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. На місці атаки виникла пожежа.