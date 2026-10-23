Ворог атакував Львівщину: у регіоні працювала ППО

Російські війська знову й знову запускають на Україну ударні безпілотники. Загроза дісталася до Львівщини.

Там працювали сили ППО. Про атаку поінформував Максим Козицький.

Що відомо про атаку на Львівщину?

Під час ранкової повітряної тривоги в регіоні працювали сили ППО. Так, наші воїни збили над Львівською областю російський безпілотник. Козицький уточнив, що він став уже п'ятим дроном з ночі.

Попередньо, в усіх випадках без жертв та постраждалих,

– додав голова ОДА.

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Де ще фіксували наслідки обстрілів?

На Житомирщині російські війська вночі проти 23 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру та житлові будинки. Унаслідок обстрілів пошкоджено шість приватних домоволодінь. Інформації про загиблих і постраждалих не надходило. Без електропостачання залишалися понад 900 населених пунктів області.

У Сумах росіяни завдали прицільних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в трьох частинах міста. Пошкоджень також зазнав житловий сектор Ковпаківського району. За попередніми даними, щонайменше двоє людей постраждали, їхній стан уточнюють.