Ворог атакував Полтавщину: через падіння уламків БпЛА люди залишилися без світла

Росіяни вночі 17 березня ударили по Полтавській області. На жаль, є наслідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.

Що відомо про атаку по Полтавщині 17 березня

В ОВА розповіли про наслідки удару.

Вночі ворог намагався атакувати Полтавщину. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, обійшлося без постраждалих. Унаслідок падіння уламків БпЛА були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі,

– написали там.

Наразі світла немає у 1035 побутових та 41 юридичного споживача. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.