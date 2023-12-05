Ворог атакував трьома дронами об'єкт інфраструктури на Львівщині: виникла пожежа та є руйнування

5 грудня 2023, 09:08
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Джерело:

Максим Козицький

Російські окупанти в ніч проти 5 грудня атакували дронами-камікадзе типу "Шахед" Львівську область. Вороги влучили по об'єкту інфраструктури.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що атака відбулась орієнтовно о 4 годині ранку 5 грудня. Повітряна тривога у регіоні лунала орієнтовно з 02:43 по 04:58 5 грудня.

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Що відомо про атаку на Львівщину

Максим Козицький написав, що російські окупанти орієнтовно о 4 годині ранку 5 грудня атакували об'єкт інфраструктури у Львівській області трьома безпілотниками

Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування,
– заявив глава обласної військової адміністрації. 

Максим Козицький також розповів вранці 5 грудня, що:

  • обійшлося без жертв та постраждалих;
  • немає пошкоджень систем життєзабезпечення регіону. 

До речі, Повітряні сили ЗСУ вночі інформували, що дві групи ворожих дронів орієнтовно о 3 ночі увійшли через Тернопільський район у Львівську область. Далі у Львівській ОВА повідомляли, що ворожі дрони рухались у напрямку Бродів та часто змінювали курс. Зокрема:

  • о 3:03 – була небезпека для Золочева;
  • о 3:10 – для Перемишлян;
  • о 3:20 – один "Шахед" рухався за курсом Нові Стрілища – Ходорів, другий – у напрямку Перемишлян;
  • о 3:30 – небезпека була для Меденич та Нового Роздолу;
  • о 3:43 – для Рудно – Львів та Комарно;
  • о 3:58 – для Стрия;
  • о 4:15 – для Самбора. 

Що відомо про атаку росіян "Шахедами" та ракетами

  • Російські окупанти атакували Україну ввечері 4 грудня та вночі проти 5 грудня. Вороги випустили по нашій країні 17 ударних безпілотників типу "Шахед" з  Курської області та Приморсько-Ахтарська. Окрім того, росіяни вдарили шістьма зенітними  керованими ракетами ЗРК С-300.
  • Ввечері 4 грудня окупанти атакували Харківську область дронами. Зокрема, Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, виникли декілька пожеж.
  • Вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти пошкодили будинок культури, магазин, приватні будинки у селищі міського типу Борова Ізюмського району. У Чугуєві в результаті влучання двох дронів пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. На жаль, зазнав вибухової травми 41-річний чоловік.
  • Також вночі ворог запускав "Шахеди" над  Херсонською, Запорізькою, Дніпропетровською, Кіровоградською, Миколаївською, Одеською, Вінницькою, Черкаською, Львівською, Тернопільською, Івано-Франківською областями. 
  • Наші військові збили 10 з 17 російських безпілотників типу "Шахед". Ворожі цілі збивали з допомогою винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Автор: Діана Квасневська