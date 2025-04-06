Ворог атакував Україну 132 дронами та ракетами: скільки цілей вдалося збити

Російська армія вночі 6 квітня здійснила комбіновану атаку по Україну. Окупанти запускали як ударні дрони-камікадзе, так і ракети різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Яку кількість ворожих дронів та ракет збила ППО

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 132 засобів повітряного нападу противника – 23 ракет різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски відбувалися з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області у Росії);

(пуски відбувалися з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області у Росії); 8 крилатих ракет "Калібр" (пуски були з акваторії Чорного моря);

(пуски були з акваторії Чорного моря); 6 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків Брянська область Росії);

(район пусків Брянська область Росії); 109 ударних БпЛА типу "Шахед" та дронів-імітаторів інших типів (райони пусків – Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ у Росії та Чауда у Криму).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:

6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ ;

; 6 крилатих ракет "Калібр" ;

; 1 балістичної ракети "Іскандер-М" ;

; 40 ударних БпЛА типу "Шахед".



Як відпрацювала ППО вночі 6 квітня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

53 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.