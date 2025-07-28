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24 Канал Головні новини Ворог атакував Україну понад 300 дронами та ракетами: як відпрацювала ППО
28 липня, 09:40
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Ворог атакував Україну понад 300 дронами та ракетами: як відпрацювала ППО

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Ворог атакував Україну 324 БпЛА, 4 крилатими та 3 аеробалістичними ракетами, концентруючи удари на Старокостянтинові.
  • Протиповітряна оборона знищила БпЛА та крилаті ракети, відбивши напад за допомогою авіації, зенітних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп.

З вечора 27 липня та в ніч проти 28 липня противник атакував 331 засобом повітряного нападу. На Україну ворог запустив 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети.

Основного удару росіяни завдали по Старокостянтинову. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Скільки ворожих цілей збила ППО вночі?

Із території Росії цієї ночі вороги запустили 324 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів. вони рухалися з Брянська, Курська, Орла, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.

Також відбувалася атака чотирма крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області та трьома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Липецької.

Протиповітряна оборона змогла знищити та знешкодити за допомогою радіоелектронної боротьби 309 БпЛА та дві крилаті ракети Х-101.

Напад успішно відбили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.


Як відпрацювала ППО вночі 28 липня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Влучання зафіксовані на трьох локаціях – руйнувань завдали дві ракети різних типів і 15 ударних дронів. У кількох місцях падали уламки. натомість аеробалістичні ракети Х-47 М2 своїх цілей не досягли. 