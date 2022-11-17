Ворог бомбить наш газовидобуток та підприємства, – Шмигаль

Вранці 17 листопада російські загарбники вкотре атакували Україну ракетами. Зокрема, окупанти бомблять наш газовидобуток та підприємства.

Про це на Київському міжнародному економічному форумі повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Детальніше інформує 24 канал.

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Високопосадовець розповів, що Росія обстрілює Південний машинобудівний завод у Дніпрі.

Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш",

– зазначив очільник Уряду.

Зауважимо, що вранці 17 листопада очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти поцілили у двох районах міста. Також підтвердив удар ворога по промисловому підприємству. "Там сильна пожежа, Пошкоджені житлові будинки поряд", – зазначив посадовець.

Наразі у Дніпрі внаслідок ракетної атаки постраждали щонайменше 8 людей. Серед них і 15-річна дитина.

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Російські загарбники знову вдарили по Україні ракетами: коротко, що треба знати

Вранці по всій країні пролунали сигнали повітряної тривоги. Окупанти запустили ракети, а в Білорусі підняли винищувачі.

Бійці Путіна знову атакували критичну інфраструктуру. Зокрема, й об'єкт на Одещині. За попередніми даними, постраждало 3 людей.

Над столицею під час тривоги українські захисники збили 2 ворожі ракети. Окрім того, над Київським водосховищем вдалося приземлити 2 іранські дрони-камікадзе "Shahed". Загалом станом на 10:15 вже збили 4 "мопеди".

Станом на 10:20 на Миколаївщині не зафіксували вибухів, однак очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що до області наближаються іранські дрони Shahed.

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