Ворог чинить максимальний супротив, щоб не дозволити ЗСУ вийти до кордону на Харківщині, – Маляр

Збройні Сили України звільнили значну частину території Харківської області від російських загарбників. Наразі ворог зосередив максимальні зусилля на тому, щоб завадити ЗСУ вийти до кордону.

ЗСУ ведуть бої за те, щоб вийти на кордон у Харківській області

Про ситуацію у Харківській області в ефірі каналу "Рада" розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. Вона прокоментувала інформацію, що збройні сили Росії можуть знову розпочати наступ на Харківщині.

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Маляр заявила, що Збройним Силам України залишалося небагато, щоб вийти на державний кордон з Росією у Харківській області. Вона зазначила, що Харків та Харківська область "були переможно звільнені від ворога".

Водночас, за словами заступниці Олексія Резнікова, російські військові намагаються втримати позиції на тимчасово окупованих територіях Харківщини.

Маляр розповіла, що російські військові докладають максимальних зусиль для того, щоб ЗСУ не дійшли до кордону з Росією. За її словами, за це йдуть бої.

Також заступниця міністра оборони відмовилася давати прогноз, чи відновлять росіяни наступ на Харківщині. Вона наголосила, що ситуація на фронті динамічна та постійно змінюється.

Про це не можна говорити наперед, тому що це буде видно по самій ситуації і динаміці боїв та взагалі війни, як це відбувається,

– резюмувала Маляр.



Лінія фронту у Харківській області / Скриншот карти бойових дій Liveuamap

ЗСУ звільнили Дмитрівку на Харківщині

Збройні Сили України на початку травня перейшли у контрнаступ у Харківській області. Повідомлялося, що наприкінці травня нашим воїнам вдалося звільнити понад 20 місті та сіл.

17 червня Збройні Сили України звільнили черговий населений пункт у Харківській області. Наші воїни вибили російських окупантів з Дмитрівки.

У понеділок, 20 червня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов інформував, що на лінії зіткнення у Харківській області ворог переважно сконцентрований на обороні. За його словами, українські захисники надійно тримають свої позиції.

Упродовж 19 червня війська ворога активно обстрілювало з артилерії околиці Харкова, Козачу Лопань, Малі Проходи, Дементіївку, Петрівку, Верхній Салтів та Рубіжне.

Варто зазначити, що під час обстрілів Харківської області, окупанти навіть використовують проти мирного населення снаряди, начинені флешетами. Фотодоказ злочинів російської армії опублікував харківський адвокат Олег Головков.

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