Ворог готується до наступу на Слобожанському напрямку: вивчає шляхи висування
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні сили Росії на 96 день повномасштабної війни не відмовилися від своїх загарбницьких цілей. Війська агресора готуються до наступу на Слобожанському напрямку.
Окупанти вивчають шляхи висування і постачання озброєння з території Росії
У Генштабі Збройних Сил України у вечірньому зведенні 30 травня констатували, що війська агресора продовжують підготовку до наступу на Слобожанському напрямку.
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Повідомляється, що з цією метою окупанти проводять вивчення ймовірних шляхів висування і постачання озброєння з території Росії.
На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення ймовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Російської Федерації,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, як наголосили у Генштабі ЗСУ, війська агресора намагаються знизити наступальний потенціал наших військ. Через це окупанти здійснюють вогневе ураження позицій Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.
Важливе зі зведення Генштабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові продовжили штурм Сєвєродонецька та Тошківки. Також там заявили, що через наступ ЗСУ на Півдні України окупанти зі значними втратами відійшли з Миколаївки у Херсонській області.
Повідомляється, що окупанти направляють до Зміїного десантний катер "Дюгонь" та "Раптори". Окрім того, у Чорному морі перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Війська агресора нарощують ППО у тимчасово окупованому Криму.
Яка ситуація на Слобожанському напрямку
- Росіяни продовжують завдавати ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.
- Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 25 травня повідомив, що збройні сили Росії окупували 95% території Луганщини.
- Наразі війська агресора зосередилися на захопленні Сєвєродонецька, де ведуться активні бої на околицях міста.
- Також глава Офісу Президента Андрій Єрмак 29 травня інформував, що досі під окупацією росіян перебуває понад 30% Харківської області.
- На початку травня ЗСУ розпочали контрнаступ на Харківському напрямку та звільнили понад 20 міст і сіл.
- 29 травня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни здійснюють обстріли, щоб не допустити подальше просування наших підрозділів у напрямку державного кордону України.
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