Ворог хоче вдарити по лікарнях Києва: ЗМІ показали, як відбувається евакуація

Вдень, 26 квітня, у Києві розпочалася негайна евакуація двох медзакладів на Оболоні, оскільки росіяни анонсували удари по них. ЗМІ показали кадри зі столиці.

За інформацією від КМДА, в інтернеті масово поширюється відео, на якому фактично анонсовано удар ворога по цих медичних закладах. Противник стверджує, що, буцімто, там перебувають військові. У столиці триває евакуація двох лікарень, розташованих на вулиці Богатирській, одна з них – дитяча. ЗМІ оприлюднили відповідні кадри.

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У Києві здійснюють евакуацію

Вочевидь росіяни у такий спосіб хочуть вигадати для себе виправдання за атаку на об'єкт соціальної інфраструктури. Задля уникнення жертв та зменшення ризику для пацієнтів, у двох столичних лікарнях здійснюють евакуацію людей.

У Києві людей виводять з лікарень / Фото "Київ24" та "Суспільне"

ЗМІ оприлюднили кадри термінової евакуації лікарні у Києві. Повідомляють про наказ евакуювати дітей разом із персоналом до інших лікарень, визначених містом. Серед пацієнтів є новонароджені.

У столиці розпочалася негайна евакуація двох медзакладів: дивіться відео

В пресслужбі Служби безпеки України закликали "сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій на користь Росії".

З медичних закладів Києва евакуйовують людей: дивіться відео

Що каже місцева влада

Мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі оприлюднив відео, у якому повідомив про поточну ситуацію у столиці. Він пояснив, що наразі відбувається евакуація двох лікарень, одна з яких – дитяча, на вулиці Богатирській.

Медики діють злагоджено, "швидкі" вивозять пацієнтів в інші лікарні міста. Робимо все, щоб убезпечити дітей, їх батьків, дорослих пацієнтів та персонал від можливої атаки на ці медзаклади, про яку заявив агресор,

– сказав він.

За словами мера столиці, усіх осіб буде переведено в інший медичний заклад. Також наразі триває співпраця з правоохоронцями та СБУ задля убезпечення життя громадян.

"Отримуючи зворотну інформацію від Служби безпеки, ми зможемо чітко сказати, коли діти зможуть повернутись в цей медичний заклад. Але ще раз хочу наголосити, що ризикувати життям наших дітей ми не можемо", – додав Кличко.

Зауважимо, очільник КДБ Білорусі Іван Тертеля під час Всебілоруських народних зборів погрожував міфічним "терористам", які нібито "сховалися" у двох київських лікарнях. Він заявив, що "їх настигне покарання, попри те, що своїм лігвом вони обрали лікарні".

Оновлено. Станом на 19:55 усіх пацієнтів і медперсонал лікарень на вулиці Богатирській уже евакуювали.

Дякую медикам, технічному персоналу, працівникам швидкої за таку оперативну і злагоджену роботу! Життя і безпека людей – найголовніше,

– повідомив мер Києва.