Ворог "Калібром" поцілив у підприємство на Вінниччині, є поранені
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти вночі проти 1 вересня запустили по Україні ракети "Калібр". На жаль, одна з них влучила в одне з приватних підприємств у Вінницькій області.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про ймовірні пуски ракет орієнтовно о 4:21 1 вересня. Тоді тривога була у Києві та декількох областях. Зокрема, про ракетну небезпеку повідомляли у Вінницькій та Одеській області.
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Що відомо про атаку на Вінницьку область
Повітряні сили Збройних Сил України розповіли, що ворожі військові у ніч проти 1 вересня завдали удару крилатими ракетами "Калібр". ЗСУ зафіксували пуски двох ракет з акваторії Чорного моря, а саме з району Феодосії.
Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині,
– розповіли українські військові.
Вони зазначили, що на підприємстві у Вінницькій області є пошкодження. Зокрема, там є руйнування:
- майна;
- приватних автомобілів.
На жаль, українські військові розповіли, що в регіоні є поранені люди, їм надавали допомогу.
Згодом глава Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив дані про атаку росіян.
Де збили ворожу ракету
Під час ранкової тривоги в небі над Кіровоградщиною збито крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає,
– заявив глава Кіровоградської ОВА.
Андрій Райкович подякував нашим Збройним Силам України за те, що всі люди залишились живі.
Наші бійці збили ворожу ракету / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
- Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській;
- Вінницькій, Одеській;
- Київській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській;
- Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій;
- Тернопільській областях.
Орієнтовно о 5:28 1 вересня по регіонах почались відбої повітряної тривоги.
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Напередодні ворожої атаки, 31 серпня, Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Зокрема, Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти вивели у море фрегат та ще один малий ракетний корабель.
Загальний залп "Калібрів" – до 24. Рівень ракетної загрози підвищено,
– заявили військові.
Вони закликали людей бути уважними до сигналів повітряної тривоги та оперативно переходити в укриття.
Варто зауважити, що станом на ранок 1 вересня ворожі ракетоносії ще можуть перебувати в Чорному морі, маючи на борту ракети "Калібр".