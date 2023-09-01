Ворог "Калібром" поцілив у підприємство на Вінниччині, є поранені

Російські окупанти вночі проти 1 вересня запустили по Україні ракети "Калібр". На жаль, одна з них влучила в одне з приватних підприємств у Вінницькій області.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ймовірні пуски ракет орієнтовно о 4:21 1 вересня. Тоді тривога була у Києві та декількох областях. Зокрема, про ракетну небезпеку повідомляли у Вінницькій та Одеській області.

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Що відомо про атаку на Вінницьку область

Повітряні сили Збройних Сил України розповіли, що ворожі військові у ніч проти 1 вересня завдали удару крилатими ракетами "Калібр". ЗСУ зафіксували пуски двох ракет з акваторії Чорного моря, а саме з району Феодосії.

Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині,

– розповіли українські військові.

Вони зазначили, що на підприємстві у Вінницькій області є пошкодження. Зокрема, там є руйнування:

майна;

приватних автомобілів.

На жаль, українські військові розповіли, що в регіоні є поранені люди, їм надавали допомогу.

Згодом глава Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив дані про атаку росіян.

Де збили ворожу ракету

Під час ранкової тривоги в небі над Кіровоградщиною збито крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає,

– заявив глава Кіровоградської ОВА.

Андрій Райкович подякував нашим Збройним Силам України за те, що всі люди залишились живі.



Наші бійці збили ворожу ракету / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській;

Вінницькій, Одеській;

Київській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській;

Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій;

Тернопільській областях.

Повітряну тривогу в Україні оголосили орієнтовно о 4:30 1 вересня. Українські Повітряні сили повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Зокрема, ракетну небезпеку оголосили у:

Орієнтовно о 5:28 1 вересня по регіонах почались відбої повітряної тривоги.

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Напередодні ворожої атаки, 31 серпня, Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Зокрема, Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти вивели у море фрегат та ще один малий ракетний корабель.

Загальний залп "Калібрів" – до 24. Рівень ракетної загрози підвищено,

– заявили військові.

Вони закликали людей бути уважними до сигналів повітряної тривоги та оперативно переходити в укриття.

Варто зауважити, що станом на ранок 1 вересня ворожі ракетоносії ще можуть перебувати в Чорному морі, маючи на борту ракети "Калібр".