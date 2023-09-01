Ворог "Калібром" поцілив у підприємство на Вінниччині, є поранені

1 вересня 2023, 08:31
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти вночі проти 1 вересня запустили по Україні ракети "Калібр". На жаль, одна з них влучила в одне з приватних підприємств у Вінницькій області.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ймовірні пуски ракет орієнтовно о 4:21 1 вересня. Тоді тривога була у Києві та декількох областях. Зокрема, про ракетну небезпеку повідомляли у Вінницькій та Одеській області.

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Що відомо про атаку на Вінницьку область

Повітряні сили Збройних Сил України розповіли, що ворожі військові у ніч проти 1 вересня завдали удару крилатими ракетами "Калібр". ЗСУ зафіксували пуски двох ракет з акваторії Чорного моря, а саме з району Феодосії.

Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині,
– розповіли українські військові. 

Вони зазначили, що на підприємстві у Вінницькій області є пошкодження. Зокрема, там є руйнування:

  • майна;
  • приватних автомобілів.

На жаль, українські військові розповіли, що в регіоні є поранені люди, їм надавали допомогу.

Згодом глава Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив дані про атаку росіян. 

Де збили ворожу ракету

Під час ранкової тривоги в небі над Кіровоградщиною збито крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає,
– заявив глава Кіровоградської ОВА.  

Андрій Райкович подякував нашим Збройним Силам України за те, що всі люди залишились живі. 


Наші бійці збили ворожу ракету / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ 

Зверніть увагу! Повітряну тривогу в Україні оголосили орієнтовно о 4:30 1 вересня. Українські Повітряні сили повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Зокрема, ракетну небезпеку оголосили у:
  • Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській;
  • Вінницькій, Одеській;
  • Київській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській;
  • Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій;
  • Тернопільській областях.

Орієнтовно о 5:28 1 вересня по регіонах почались відбої повітряної тривоги. 

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Напередодні ворожої атаки, 31 серпня, Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Зокрема, Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти вивели у море фрегат та ще один малий ракетний корабель.

Загальний залп "Калібрів" – до 24. Рівень ракетної загрози підвищено,
– заявили військові. 

Вони закликали людей бути уважними до сигналів повітряної тривоги та оперативно переходити в укриття. 

Варто зауважити, що станом на ранок 1 вересня ворожі ракетоносії ще можуть перебувати в Чорному морі, маючи на борту ракети "Калібр". 

Автор: Діана Квасневська