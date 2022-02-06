Ворог має боятися нас, – Кулеба закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам

6 лютого 2022 , 17:55
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Джерело:

Дмитро Кулеба у твітері

Очільник українського МЗС України Дмитро Кулеба радить українцям не вірити в апокаліптичні прогнози на тлі посилення агресії Росії. За його словами, всюди малюють різні сценарії.

Дипломат запевняє, що Україна готова до будь-якого розвитку подій. Ми зможемо вистояти.

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Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку. Це ворог має нас боятися, а не ми його,
– заявив Кулеба.

Він наголошує, що Україна також має віру своїх громадян у державу. 

Заяви Кулеби про ситуацію

  • Дмитро Кулеба запевняв, що українська дипломатія працює на всіх фронтах. Нині наші позиції є найсильнішими з 2014 року. А от в Росії є відчуття того, що вона програла ще один раунд.  
  • Також глава МЗС не дивувався інформації про те, що Росія може готувати фейкове відео, щоб мати "привід" для нападу. Він стверджував, що завчасне розкриття таких планів допомагає відвернути їх.
  • Як заявляв Кулеба, Україна хоче врегулювати конфлікт з Росією, використовуючи при цьому дипломатичний шлях. За його словами, Київ готовий до перемовин у будь-якому форматі.

Думка Кулеби про ймовірний наступ: дивіться відео

Повний допис Дмитра Кулеби

Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його.

Автор: Оксана Княжик