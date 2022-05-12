Ворог нещадно обстрілює житлові квартали Сєвєродонецька та інших міст на Луганщині

Через російські обстріли 11 травня було пошкоджено щонайменше 24 будинки, з них 7 в Сєвєродонецьку. Про це повідомив Сергій Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, російські війська тричі за тиждень відкривали вогонь по одному й тому ж "квадрату" в Сєвєродонецьку.

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При цьому Сергій Гайдай зазначив, що це тільки для окупанта "квадрат", а для нас – мирні помешкання, де ще є багато людей.

Вчора артилерійські снаряди там впали приблизно о 10 ранку. Маємо пошкодження різного ступеня 7 багатоповерхівок,

– розповів Гайдай.

Де ще були руйнування:

3 будинки – в Рубіжному.

2 – в Гірському.

5 – у Врубівці.

4 – у Комишувасі.

3 – у Тошківці.

Сергій Гайдай зазначив, що загалом міста і села Луганщини протягом 11 травня обстріляні 26 разів. Найбільше – Сєвєродонецьк – 9.

Дивіться світлини наслідків обстрілів від Сергія Гайдая:

Стало важче доставляти гуманітарні вантажі

Голова Луганської ОВА розповів, що поблизу Лисичанська під обстріл потрапив вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою. Через це його було пошкоджено.

Вкрай небезпечно навіть підтримувати громадський порядок. Наші поліцейські, функції яких, щоправда, значно розширені під час воєнного стану, майже щодня опиняються під обстрілами на вулицях міст,

– повідомив Сергій Гайдай.

Він додав, що основним завданням росіян залишається встановлення повного контролю над Рубіжним. Для забезпечення подолання водної перешкоди з території Росії у напрямку Кремінної окупанти перекинули техніку понтонно-мостового парку.

Крім того, на території Луганської та Донецької областей за минулу добу, 11 травня, відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів та 1 зенітну установку противника. Підрозділи ППО було збито 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Останні новини з Луганщини

Двоє рятувальників з Луганщини трагічно загинули через російських окупантів. Вони до останнього допомагали місцевим мешканцям, які не встигли евакуюватися.

Російські військові продовжують обстрілювати Луганську область. Цього разу вороги били по будівлі школи-інтернату для дітей з особливими потребами.

На Луганщині не змогли відносити евакуацію людей з Лисичанська. Все через те, що окупанти досі обстрілюють трасу Лисичанськ – Бахмут, якою вивозили людей до залізничної станції.

10 травня вдень росіяни вкотре вдарили артилерією та системами залпового вогню по місту Сєвєродонецьк Луганської області. Внаслідок цього постраждав газопровід. Мешканці міста залишилися без газу.

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