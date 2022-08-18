Смертельні удари по гуртожитках у Харкові: все, що відомо про атаки 17 – 18 серпня

російські окупанти не припиняють вражати своїм цинізмом. Пізно ввечері 17 серпня окупанти завдали прицільного удару по гуртожитку в Харкові. Також місто потерпало від обстрілів і вночі.

Все, що відомо про обстріл гуртожитків у Харкові, кількість жертв та постраждалих, а також реакцію влади – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Окупанти вдарили по гуртожитку на Салтівці у Харкові: багато жертв і постраждалих

Окупанти обстріляли Салтівський район

17 серпня о 21:40 до ДСНС надійшла інформація, що у Харкові внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання ракети в триповерховий житловий будинок. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що на місці події виникла пожежа, туди виїхали рятувальники та медики екстреної допомоги.

Директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів, що окупанти випустили по Салтівському району Харкова крилату ракету "Калібр". Вона вдарила по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери. Гуртожиток зруйнований вщент.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували не "Калібром", а "Іскандером".



росіяни знову вдарили по Салтівці / Фото Кирила Тимошенка

За даними МВС, о 23:38 пожежу вдалося локалізувати. Її площа складала приблизно 600 квадратних метрів. Продовжується гасіння осередків пожеж та рятування людей з-під завалів. До місця події було направлено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 осіб особового складу ДСНС.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в:

Ізюмському (2),

Чугуївському (1),

Харківському (1) районах області,

а також Холодногірському (1) та Салтівському (1) районах Харкова.

Що відбувається на місці події: дивіться відео





Що відомо про жертв та постраждалих

За останніми даними, які навів Синєгубов, загиблих було вже семеро. Також ще 17 людей постраждали серед них:

11-річна дитина;

один чоловік перебуває у тяжкому стані;

інші госпіталізовані – в середньому стані.

Рятувальники продовжують пошукові роботи. Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги також чергують на місці,

– запевнив очільник ОВА.

Мер Харкова додав, що:

всі поранені вже у лікарнях, де їм надають необхідну допомогу;

людей забезпечили потрібними ліками;

всім, хто залишився без даху над головою, надано житло.

Не всі мешканці гуртожитку могли почути тривогу

Радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова повідомила, що росіяни вдарили по гуртожитку в Салтівці, в якому перебували люди з вадами слуху. Тобто вони могли не почути тривоги. Вона додала, що попередньо люди з інвалідністю були серед тих, кому надали допомогу на місці. Станом на 23 годину 17 серпня чекали інформацію з лікарень.

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"Вони навіть не могли почути тривогу… Вони ж не можуть озватись під час оголошення тиші рятувальникам", – описала жах трагедії радниця глави ОВА.

Трагедія у харківській Салтівці / Фото ДСНС та Суспільне

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Реакція влади

На цинічний обстріл Харкова практично одразу ж відреагував Володимир Зеленський. За словами президента, коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль.

Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована,

– розповів глава держави.

Президент додав, що це був підлий та цинічний удар по цивільних, який не має жодного виправдання й демонструє безсилля загарбників.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ жорстко відповісти на атаку загарбників. Він наголосив, що росія продовжує вбивати людей посеред Європи. Єдиними, на його думку, способами зупинити президента країни-терористки владіміра путіна є:

надати Україні максимальну військову допомогу,

запровадити значно жорсткіші санкції проти росії.

Моторошні наслідки удару по Харкові / Фото ДСНС

Обстріли Харкова 18 серпня

У Харкові ніч проти 18 серпня була неспокійною. Після ворожого обстрілу спалахнула велика пожежа у Холодногірському районі. Ігор Терехов заявив, що горить адміністративний будинок. За словами керівництва ДСНС, почалося обвалення будинку. Біля нього у вогні перебуває приблизно 1,5 десятка машин.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нові "прильоти" по місту. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися. Очільник Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучання росіян виникла не одна, а декілька пожеж. Також відомо про те, що є поранені люди.

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