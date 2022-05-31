Ворог обстріляв Харківщину касетними боєприпасами: на допомогу цивільним прийшли прикордонники

Росіяни вкотре завдали удару ракетами з касетним зарядом по одному з населених пунктів Харківської області. На жаль, таким чином окупанти вбили 1 людину.

Так, внаслідок обстрілу Харківщини постраждали цивільні. Одна жінка загинула, ще 4 людини отримали поранення.

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Відомо, що ворог обстрілював населений пункт регіону з території Росії.

Що відомо про поранених

Повідомляється, що 3 людини отримали легкі поранення. Ще 1 людина перебуває у стані середньої важкості. Відомо, що серед поранених – 13-річна дівчинка.

На допомогу прийшли прикордонники

Прикордонники швидко відреагували й допомогли цивільним, яких росіяни обстріляли касетними боєприпасами. Група зведеного підрозділу Держприкордонслужби, яка наразі також боронить нашу країну, одразу висунулась на допомогу.

Бойові парамедики прикордонного підрозділу швидко надали домедичну допомогу пораненим. Після цього їх евакуювали каретами швидкої допомоги. На відео можна побачити, у якому стані перебували поранені.

Ситуація на Харківщині напружена

На Слобожанському напрямку росіяни готуються до наступу і намагаються перекидати з Росії техніку. Окупантам потрібна Харківщина, щоб доставляти звідти техніку на Донбас.

На Харківщині з тимчасово окупованих територій вдалося вивезти на підконтрольні Україні території близько 1,5 тисячі людей. Серед них були жителі різного віку: діти, жінки, люди похилого віку, люди з інвалідністю. До цього часу таку евакуацію вдавалося організувати лише раз – на Ізюмському напрямку.

Нині внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули троє людей, серед них – дитина 12 років. Також російський снаряд вбив 74-річну пенсіонерку, яка перебувала на своїй кухні.

Хоч ЗСУ вже звільнили низку населених пунктів, бої в регіоні досі тривають. Зокрема, ворог іноді намагається контратакувати в районі села Довгеньке, але не має успіху та відступає.

Натомість за минулу добу, 30 травня, ворог обстрілював Основ'янський та Київський райони Харкова. Також росіяни гатили по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському району області.

На жаль, за вчора на Харківщині вороги вбили 3 цивільних – жінку в Коротичах, чоловіка в селі Уди та жінку в Чкалівському. Поранення отримали 14 мирних мешканців.

На зайнятих територіях окупанти вводять рублі. Також вони примусово депортують українців до Росії й не хочуть дозволяти людям евакуюватися на підконтрольні Україні території. Окрім цього, російські бойовики не пропускають українську гуманітарну допомогу.

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