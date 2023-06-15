Росія атакувала Україну ракетами і "Шахедами": куди поцілив ворог

Ніч проти 15 червня, як і багато попередніх ночей в Україні, виявилася неспокійною через масовану ракетну атаку з боку ворога. Окупанти атакували одразу декілька населених пунктів ракетами та дронами.

Все, що відомо про нічну атаку 15 червня та її наслідки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Ворог атакував Кривий Ріг ракетами: руйнування та пожежі на підприємствах, є поранений

Куди цього разу поцілив ворог

В Україні у ніч на 15 червня оголосили повітряну тривогу. Після цього жителі різних областей могли чути вибухи. Повідомляють, що перші крилаті ракети перетнули повітряний простір України приблизно о 03:36. Ворог атакував нас, зі стратегічних бомбардувальників, а також запускав ракети з регіону Каспійського моря.

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що вибухи, які харків'яни чули вночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожих цілях. "Шахеди", що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що дрони, які рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом.

Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано,

– додав він.

Водночас протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти:

Харківського,

Куп'янського,

Чугуївського,

Лозівського районів області.

У селі Кам'янка Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років. Його госпіталізували з пораненнями середнього ступеню тяжкості.

Одеса

Ворог атакував Одеську область за допомогою дронів-камікадзе. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що агресорам не вдалося досягти своїх цілей на Одещині, оскільки всі дрони-камікадзе були успішно знищені нашими протиповітряними оборонними силами.

Кривий Ріг

Ракетами та дронами ворог знову поцілив по Кривому Рогу. Загарбники поцілили по двох промислових підприємствах у місті. Внаслідок цього поранень зазнав 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок влучань на підприємствах спалахнули пожежі. Їх рятувальникам вдалося ліквідувати.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу / Фото Сергія Лисака, МВС України

Як відпрацювали сили ППО

Для запуску ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря ворог використав чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. З цих літаків ворог запустив 4 крилаті ракети. Одну з них вдалося збити протиповітряними оборонними силами, а решта – вразили промислові об'єкти.

Щодо дронів-камікадзе, російські загарбники використовували їх як з північного, так і з південного напрямків. Всього ворог атакував Україну двадцятьма "Шахедами". Вдалося збити всі 20 іранських дронів-камікадзе завдяки діям повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Крім того, було знищено безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, який росіяни використовували для повітряної розвідки на східному напрямку.