Ворог отримав потужний сигнал, – Гуменюк про ураження корабля "Аскольд" у Керчі

Україна завдала удару по суднобудівельному заводу в Керчі й уразила ракетоносій "Аскольд". У корабель влучили французькими ракетами SCALP з радіусом дії в 560 кілометрів.

Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала подію 24 Каналу. За її словами, ворог не здатен повністю перемістити обслуговування "Калібрів" у Росію.

До теми Атака на "Залів" у Керчі, ураження ракетоносія: усе, що відомо про приліт в Криму 4 листопада

"Ворог отримав потужний сигнал, що заховатись навіть у Керчі не вдасться і ці місця дислокації вже точно небезпечні", – констатувала Гуменюк.

Яке значення має удар по "Аскольду": дивіться відео 24 Каналу

Чи вплине ураження "Аскольда" на кількість ракетних ударів

Росія ще має достатньо ракетоносіїв для атак по Україні – як надводних, так і підводних. Ба більше, країна-агресорка може запускати ракети з будь-якої точки Чорного моря і навіть з Азовського.

"Тому ураження конкретно "Аскольда" як корабля, який ще навіть не брав участь у бойових подіях, – це радше морально-психологічний і матеріальний удар по потужностях флоту взагалі, ніж зменшення потенціалу завдання ракетних ударів", – пояснила Гуменюк.

ЗСУ уразили ракетоносій "Аскольд" у Керчі: основне

Потужний удар відбувся 4 листопада. Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що в Криму влучили в корабель типу "Каракурт".

Згодом у ЗСУ повідомили, що корабель "Аскольд" зазнав серйозних пошкоджень і, ймовірно, не підлягає відновленню. Там додали, що уражений ракетоносій – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" з технологією "стелс".

Удар по "Аскольду" також прокоментувала британська розвідка. Там вважають, що інцидент може змусити Росію передислокувати свої кораблі далі від лінії фронту.