Ворог перекидає у Брянську область підрозділи артилерії, щоб збільшити обстріли Чернігівщини
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують провокаційно обстрілювати прикордонні населені пункти України з території Росії. Так, за попередніми даними, окупанти перекидають додаткові підрозділи артилерії у Брянську область, щоб завдати чергового удару.
Таку інформацію повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України. Зокрема, там наголосили, що найманці Кремля не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Їхня мета – встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримати сухопутний коридор між зазначеними територіями та анексованим Кримом.
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Генштаб повідомив, що українська сторона здійснює заходи посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях на Сіверському напрямку.
Це зумовлено тим, що окупанти здійснюють перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії. Мета ворога – залякати мирне населення прикордонних територій, тому противник буде нарощувати кількість провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.
Яка ситуація у Чернігівській області: останні новини
- В ніч на 12 травня росіяни обстріляли Новгород-Сіверський. Снаряди, які випустили з літака, влучили у місцеві школи. Цим найманці Кремля зруйнували історію, адже в одному з закладів навчався Пантелеймон Куліш та інші діячі.
- Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що 11 травня близько 6:00 ранку ворожі війська вкотре обстріляли прикордонні райони Чернігівської області. Гатили окупанти з території Росії з мінометів.
- Буквально втік він смерті: чоловік із Чернігівщини зміг вибрався з могили у лісопосадці, де його разом із братами розстріляли. Шокуючу історію порятунку Микола розповів журналістам.
- Знову гатили по прикордонних населених пунктах зі своєї території: 10 травня росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину. Противник ницо використав некеровані ракети та міномети.
- Через постійні обстріли Чернігівщини з території Росії в регіоні ухвалили рішення про посилення режимних обмежень. Мовиться про території – у межах 20 кілометрів до російського кордону.
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