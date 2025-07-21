Ворог підняв МіГ-31К: імовірно, відбувся пуск "Кинджала"

У ніч проти 21 липня російські загарбники готують комбінований обстріл України. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Росіяни готують обстріл

У Повітряних силах повідомили про зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

За даними OSINT-фахівців, у повітрі наразі 2 борти МіГ-31К та обидва здійснили пусковий маневр. Аналітики пізніше зазначили, що в передмісті Києва є влучання "Кинджалів". Їх, мовляв, не встигли зафіксувати.

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Водночас росіяни підняли бомбардувальники Ту-95МС. Дії окупантів вказують на підготовку до того, щоб завдати ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації в ніч проти 21 липня.

Крім цього, Росія вивела ракетоносії в Чорне та Азовське моря. Наразі відомо про 30 крилатих ракет, які росіяни можуть використати для терору України з моря.