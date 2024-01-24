Ворог підступний, – Лубінець відреагував на заяви про полонених на борту Іл-76

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини прокоментував заяву російського міноборони. Там заявили, що нібито на борту Іл-76, який впав, перебували українські військовополонені.

Дмитро Лубінець закликав не вестись на провокації. У Координаційному штабі заявили, що це ворожа ІПСО.

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Що каже Уповноважений про нібито полонених на борту Іл-76

Наразі, я, як Уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію,

– заявив Лубінець.

Він пояснив, що ворог підступний й ми знаємо, які жахливі методи Росія може застосовувати, щоб дестабілізувати наше суспільство.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини закликав представників ЗМІ та українців не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам.

"А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію", – сказав Лубінець.

Іл-76 впав у Бєлгородській області Росії: коротко