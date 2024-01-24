Ворог підступний, – Лубінець відреагував на заяви про полонених на борту Іл-76
Джерело:Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини прокоментував заяву російського міноборони. Там заявили, що нібито на борту Іл-76, який впав, перебували українські військовополонені.
Дмитро Лубінець закликав не вестись на провокації. У Координаційному штабі заявили, що це ворожа ІПСО.
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Що каже Уповноважений про нібито полонених на борту Іл-76
Наразі, я, як Уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію,
– заявив Лубінець.
Він пояснив, що ворог підступний й ми знаємо, які жахливі методи Росія може застосовувати, щоб дестабілізувати наше суспільство.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини закликав представників ЗМІ та українців не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам.
"А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію", – сказав Лубінець.
Іл-76 впав у Бєлгородській області Росії: коротко
- ЗМІ 24 січня повідомили, що орієнтовно об 11:00 у Бєлгородській області Росії впав ворожий літак Іл-76. Губернатор Гладков заявив про подію у Корочанському районі, проте не уточнив, про що саме мовиться.
- Російське міноборони заявило, що нібито на борту літака перебувало 65 українських військовополонених. Їх, мовляв, перевозили до Бєлгородської області для обміну. За даними росіян, 6 членів екіпажу літака та 3 людини супроводу загинули.
- Однак ЗМІ, з посиланням на джерела у Генштабі, написали, що насправді Іл-76 перевозив ракети для ЗРК С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.