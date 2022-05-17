Ворог планував подолати Сіверський Донець, але поповнив склад підводного флоту

Російські військові продовжують зазнавати чималих втрат. А все завдяки злагодженій роботі українських військовослужбовців. Вона, зокрема, дозволила завадити окупантам подолати Сіверський Донець.

Як зазначають у МВС України, аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила окупантів. Вони намагалися облаштувати переправу через Сіверський Донець. Опісля створення понтонного моста загарбники планували перекинути з десяток одиниць броньованої техніки, але не склалося.

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Окупанти продовжують поповнювати підводний флот

Завдяки злагодженій роботі артилеристи ЗСУ не лише оперативно отримали інформацію про окупантів. Вони ще й внесли певні поправки у ворожі плани. Так, за допомогою влучного пострілу під воду пішла не лише переправа окупантів, а й російський танк, який її долав.

Решта ворожої техніки – танки, БМП, а також піхота – спробували заховатися від ударів. Але їх безпілотник співробітників ДПСУ дуже швидко виявив.

ЗСУ вкотре знищили окупантів на річці Сіверський Донець: дивіться відео

Тож артилерія з притаманною українцям щедрістю "насипала" ворогові. Під час цього знищили не лише кілька одиниць техніки, а й кілька десятків російських загарбників.

Зауважимо, що щоденні втрати ворогів лише зростають. Лише за минулу добу нашим військовим вдалося знешкодити 200 російських військових.

Актуальні втрати ворога станом на 17 травня

Якщо ж говорити про цифри від початку повномасштабного вторгнення Росії, то лави "двохсотих" поповнили 27 900 окупантів. Ці цифри приблизні, адже підрахувати точну їхню кількість у місцях, де ведуться активні бойові дії, неможливо.

Перетворюють наші військові на брухт ворожу техніку. Так, російські загарбники залишилися без 1235 танків, 3009 бойових броньованих машин, 578 артилерійських систем, 198 РСЗВ, а також 90 засобів ППО.

Крім того, на оснащенні у ворогів стало менше автомобільної техніки та цистерн з паливом – на 2109 одиниць, спеціальної техніки – 43 одиниці, кораблів – на 13 одиниць. Успішно "приземлили" також 201 літак, 167 гелікоптерів, 436 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 97 крилатих ракет.

Білогорівку називають новою Чорнобаївкою

Саме в селищі Білогорівка окупанти намагаються облаштовувати переправи через Сіверський Донець. Але на Луганщині вони зазнають одної поразки за іншою. Зауважимо, що жодного разу окупантам таки не вдавалося успішно перекинути свою техніку.

Російські загарбники будують понтонні переправи. Наші військові їх знищують разом із технікою та живою силою. І так по колу. Ба більше, там українські військові змогли потопити навіть ворожий катер.

Варте уваги – оперативне зведення по регіонах станом на 17 травня: дивіться відео