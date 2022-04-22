Ворог планує продовжити наступ на "Азовсталь", залучать структури ФСБ, – розвідка

Російське політичне керівництво нібито віддало наказ своїм військам не штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі, де переховуються мирні люди. Проте представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький спростував цю інформацію.

За його словами, як завжди, російське керівництво говорить неправду. Про це він повідомив в прямому ефірі телеканалу Рада.

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"Вони можуть відмовитися від широкомасштабного штурму саме цього обʼєкту ("Азовсталі" – 24 канал). Проте за нашими даними – вони планують залучити Росгвардію, інші структури, в тому числі ФСБ. Вони будуть продовжувати наступ саме на завод, щоб знищити наш супротив", – пояснив Вадим Скібіцький.

Що відомо про ситуацію на "Азовсталі"

Російські окупанти вже майже 2 місяці тримають Маріуполь у блокаді, а також взяли місто в кільце. Як результат, на "Азовсталі" у заручниках опинилися українські військові та цивільні. Відомо, що серед них є поранені та вбиті.

Російські військові скинули надважкі бомби на "Азовсталь", внаслідок чого під завалами опинилися люди. Україна наполягає на тому, аби Росія дала можливість вивезти людей.

У четвер, 21-го квітня 2022 року, Володимир Путін нібито віддав наказ не штурмувати "Азовсталь".

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