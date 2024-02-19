Ворог погодився евакуювати поранених: 110 бригада підтвердила розстріл ворогом бійців в Авдіївці

110 бригада повідомила, що росіяни зобов'язались евакуювати поранених військових ЗСУ з "Зеніту" на околицях Авдіївки. Проте вороги не дотримались обіцянки.

Так, у бригаді підтвердили, що російські окупанти розстріляли шестеро поранених українських військових на позиції Музей (на "Зеніті") на південній околиці Авдіївки. Вперше дані про це повідомили напередодні, 18 лютого. Проте тоді речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ з'ясовують, що саме там відбулося.

Дивіться також Я впізнала його за татуюванням на руці, – дружина ймовірно розстріляного військового в Авдіївці

Окупанти розстріляли наших полонених, попри зобов'язання

У 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка розповіли, що особовий склад виходив з Авдіївки в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів.

Саме через це Збройні Сили України не змогли евакуювати декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців. У бригаді розповіли, що росіяни наступали, не лишаючи шансів для повторних спроб.

Врешті росіяни повністю оточили опорний пункт "Зеніт", тому українська сторона зв'язалась з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з Росією щодо обміну полонених. Зокрема, Україна попросила надати допомогу нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни та законів, які захищають військовополонених.

Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а надалі – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. Що трапилося надалі ми дізналися з ворожих ресурсів,

– розповіли військові.

У 110 бригаді заявили, що на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі впізнали загиблими:

Георгія Павлова,

Андрія Дубницького,

Івана Житника.

"За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу", – уточнили військові.

Збройні сили Росії – терористи та воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених. Відповідні органи проведуть розслідування і встановлять правду за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством,

– запевнили в бригаді.

Варто сказати, що Офіс генпрокурора ще 18 лютого заявили про початок розслідування за фактом розстрілу українських полонених в Авдіївці та Веселому на Донеччині.

Дивіться також Росіяни розстріляли двох українських полонених на Донеччині

Росія розстріляла 6 українських полонених на околицях Авдіївки