Ворог продовжує бити по енергетиці: внаслідок атаки БпЛА пошкоджено підстанцію "Укренерго"

Росіяни 12 квітня атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог знову цілив по енергетичній інфраструктурі пошкодив обладнання на одній з підстанцій "Укренерго".

Під час нічної атаки ворог запустив 17 ударних БпЛА типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу й знищили 16 дронів-камікадзе, однак руйнувань уникнути не вдалося.

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Ворог пошкодив обладнання підстанції

Внаслідок атаки "Шахедами" є пошкодження енергетичної інфраструктури. Як повідомили в "Укренерго", внаслідок атаки є пошкодження обладнання на одній з підстанцій "Укренерго" в Дніпропетровській області.

Через це були часткові знеструмлення споживачів. Частину з них вже заживили, без світла залишаються понад 500 українців. Як повідомили в "Укренерго", ліквідація наслідків нічної атаки триває.

У Силах оборони Півдня раніше повідомляли, що внаслідок падіння уламків збитого дрона в Криворізькому районі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, й, на щастя, минулося без постраждалих.

Росія атакувала дронами 12 квітня