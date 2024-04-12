Ворог продовжує бити по енергетиці: внаслідок атаки БпЛА пошкоджено підстанцію "Укренерго"
Джерело:"Укренерго"
Росіяни 12 квітня атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог знову цілив по енергетичній інфраструктурі пошкодив обладнання на одній з підстанцій "Укренерго".
Під час нічної атаки ворог запустив 17 ударних БпЛА типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу й знищили 16 дронів-камікадзе, однак руйнувань уникнути не вдалося.
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Ворог пошкодив обладнання підстанції
Внаслідок атаки "Шахедами" є пошкодження енергетичної інфраструктури. Як повідомили в "Укренерго", внаслідок атаки є пошкодження обладнання на одній з підстанцій "Укренерго" в Дніпропетровській області.
Через це були часткові знеструмлення споживачів. Частину з них вже заживили, без світла залишаються понад 500 українців. Як повідомили в "Укренерго", ліквідація наслідків нічної атаки триває.
У Силах оборони Півдня раніше повідомляли, що внаслідок падіння уламків збитого дрона в Криворізькому районі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, й, на щастя, минулося без постраждалих.
Росія атакувала дронами 12 квітня
- У ніч проти 12 квітня ворог не полишав атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Близько о 23:30 Повітряні сили повідомили, що з Херсонщини у напрямку Миколаєва летить група дронів-камікадзе. Ворог традиційно запускав ударні БпЛА групами й у кілька хвиль, тому загроза зберігалася до майже 05:30.
- Традиційно ворог атакував Хмельницьку область. Там уночі чули вибухи. На ранок стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено 2 приватних будинки. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.