На Сході України була загроза балістики: повітряна тривога 21 лютого

21 лютого 2024, 00:22
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У частині областей України вночі 21 лютого лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог запустив свої ударні безпілотники типу "Шахед".

Крім того, на Сході України також була загроза застосування балістичного озброєння. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

02:00, 21 лютого

Знову відбій загрози з неба.

01:13, 21 лютого

Повітряні сили знову попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. 

Повітряна тривога знову лунала у таких областях України:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.
00:50, 21 лютого

Відбій загрози з повітря.

00:29, 21 лютого

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.


Повітряна тривога 21 лютого / Скриншот 24 Каналу

23:59, 20 лютого

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях.

23:54, 20 лютого

Повітряні сили зазначали, що ворожі дрони перебували на півночі Запоріжжя, курсом на Дніпропетровську область, місто Павлоград.

23:52, 20 лютого

Повітряні сили попередили жителів Запорізької та Дніпропетровської області про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА.

Автор: Владислав Кравцов