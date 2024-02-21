На Сході України була загроза балістики: повітряна тривога 21 лютого

У частині областей України вночі 21 лютого лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог запустив свої ударні безпілотники типу "Шахед".

Крім того, на Сході України також була загроза застосування балістичного озброєння. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також В Україні оголошували загрозу "Шахедів": в окремих регіонах лунали вибухи

Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі