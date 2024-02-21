На Сході України була загроза балістики: повітряна тривога 21 лютого
У частині областей України вночі 21 лютого лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог запустив свої ударні безпілотники типу "Шахед".
Крім того, на Сході України також була загроза застосування балістичного озброєння. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Знову відбій загрози з неба. Повітряні сили знову попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Повітряна тривога знову лунала у таких областях України: Відбій загрози з повітря. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях. Повітряні сили зазначали, що ворожі дрони перебували на півночі Запоріжжя, курсом на Дніпропетровську область, місто Павлоград. Повітряні сили попередили жителів Запорізької та Дніпропетровської області про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА.
Знову відбій загрози з неба.
Повітряні сили знову попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Повітряна тривога знову лунала у таких областях України:
Відбій загрози з повітря.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях.
Повітряні сили зазначали, що ворожі дрони перебували на півночі Запоріжжя, курсом на Дніпропетровську область, місто Павлоград.
Повітряні сили попередили жителів Запорізької та Дніпропетровської області про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА.