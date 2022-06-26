Ворог сатаніє і хоче нас залякати, – Кличко після ударів закликав киян не втрачати пильності
Джерело:Віталій Кличко
Збройні сили Росії 26 червня завдали авіаудару по Києву, внаслідок чого влучили у багатоповерхівку. Столичний мер Віталій Кличко закликав киян не нехтувати сигналами тривоги.
Росіяни прагнуть посіяти паніку та зневіру, – Кличко
Віталій Кличко наголосив на тому, що цинічні окупанти завдають ударів не тільки по військових об'єктах, але знищують житлові будинки та дитячі садочки.
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Ворог сатаніє і хоче нас залякати, посіяти паніку та зневіру,
– сказав він та додав, що не час втрачати пильність.
Київський мер просить місцевих жителів дотримуватися елементарних правил, які можуть зберегти життя. Зокрема, спускатися в укриття, коли лунає сигнал тривоги.
Окрім того, Кличко закликав не публікуйте фото та відео одразу після ворожих ударів, оскільки це ставить під загрозу життя рятувальників.
Що відомо про авіаудар по Києву
- Збройні сили Росії зранку 26 червня зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 атакували Київ. Російські високоточні ракети Х-101 були випущені з Каспійського моря.
- Одна з ракет влучила у київську багатоповерхівку в Шевченківському районі. Рятувальники о 06:29 отримали повідомлення про пожежу на площі 300 квадратних метрів.
- Унаслідок обстрілу постраждало четверо людей. Серед тих, кого вже вдалося врятувати, була -7-річна дівчинка. Під завалами бетонною плитою затиснуло матір дитини – 36-річну громадянку Росії. На щастя, її також змогли врятувати й вона перебуває у лікарні.
- Дівчинка, яка постраждала внаслідок удару окупантів, була успішно прооперована. Наразі її життю нічого не загрожує. Також постраждала від обстрілів ворога жінка, яка тікала з окупованого Сєвєродонецька.
- Відомо, що ще одна ворожа ракета влучила у дитячий садок, а решту – збили підрозділи протиповітряної оборони. Окрім того, унаслідок влучання снаряда в Шевченківському районі було пошкоджено водогін.
- Обстріл Києва засудив президент США Джозеф Байден, назвавши дії Росії проявом варварства. Співголова Європейської ради Карл Більдт заявив, що ранкова ракетна атака – це цілеспрямований сигнал лідерам G7, які збираються разом у Німеччині.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до лідерів G7 після удару Росії по Києву. Він закликав посилити санкції проти Росії та надати Україні важке озброєння.
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