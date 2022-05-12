Ворог скоро відчує ленд-ліз, – радник глави МВС

На певних напрямках наші Збройні Сили не дають ворогу жодного шансу та активно відганяють його. Вже дуже скоро ворог зрозуміє, що таке ленд-ліз та відчує на собі всю силу західного озброєння в руках наших захисників.

Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також додав, що темпи постачання зброї поки важко спрогнозувати, але вона точно прийде.

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Ми скоро відіб'ємо всі наші вулиці та міста,

– запевняє радник Монастирського.

"Щодо термінів надходження зброї, то поки сказати важко. Але я переконаний, що це буде настільки швидко, наскільки це можливо. Варто розуміти, що навіть сама доставка зброї з Америки займе певний час", – стверджує Смірнов.

За словами радника міністра внутрішніх справ, озброєння надійде у великій кількості і воно буде дуже різноманітним. Підстав переживати немає, адже ми маємо закон про ленд-ліз, також вчора США погодили надання Україні чергового траншу допомоги.

Чи буде авіація у рамках ленд-лізу

Можливо, вона так само буде передана в рамках програми озброєння. Але у нас поки недостатньо досвіду в рамках роботи авіації, яка стоїть на озброєння США, стверджує Ростислав Смірнов.

Тому я не виключаю, що США передадуть нові літаки союзникам, наприклад, із Польщі. А вже поляки віддадуть нам свої, ті на яких наші пілоти почувають себе комфортно,

– припускає радник Дениса Монастирського.

Як стверджує Смірнов, також не можна виключати і той варіант, що наші військові пройдуть певне навчання із новою авіацією.

Що відомо про поставки зброї від союзників

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Естонія надала значну кількість допомоги нашим військам. Загальна сума надісланого озброєння становить приблизно 230 мільйонів євро.

Фінляндія надішле Україні нову партію військової техніки. Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Словаччина передала Україні свої системи ППО С-300, настомість ця країна отримала від НАТО нові ситеми Patriot.

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