Російські війська вдарили по Дніпру: виникла пожежа

Вдень в п'ятницю, 1 листопада, російські війська вдарили по Дніпру. Внаслідок атаки на місто виникла пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Наразі влада з'ясовує усі деталі щодо наслідків удару.

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Росіяни вдарили по Дніпру

Повітряну тривогу в області оголосили близько 12:20. Після цього Повітряні сили ЗСУ двічі повідомляли про рух ворожих цілей на Дніпро.

О 13:14 Сергій Лисак повідомив, що російські війська вчергове вдарили по місту.

Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо,

– написав він.

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До слова, в ніч на 1 листопада російська окупаційна армія також атакувала дронами-камікадзе типу "Шахед" Золотоношу, що у Черкаській області. Падіння уламків ворожих БпЛА спричинило пошкодження інфраструктури в місті.