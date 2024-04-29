Росіяни вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

Окупанти атакували Одесу. Відомо про загиблих та поранених містян.

В Одесі було гучно. Загарбники запустили по місту ракети.

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"Приліт" в Одесі

Приблизно о пів на сьому вечора Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння з Півдня. За кілька хвилин після тривоги в Одесі пролунав вибух.

Пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Спочатку в ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки поранено 8 людей. У них травми різного ступеня тяжкості. Серед травмованих і 12-річний хлопчик

Згодом стало відомо про жертви. Ракетний удар забрав життя двох людей та собаки.

ЗМІ пишуть про те, що росіяни могли вдарити "Іскандером" з касетною бойовою частиною.

Уламки ракети, якою вдарили по Одесі / Фото соцмережі

Крім того, у медіа зазначають, що окупанти обстріляли Палац студентів юридичної академії, який називають "Замком Гаррі Поттера". У мережі поширили відео, на якому над палацом здіймаються клуби диму.

Горить "Замок Гаррі Поттера": відео соцмережі

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У Харкові теж влучання

Тим часом як Одеса потерпала від ударів балістикою, Харків опинився під вогнем КАБів.

За повідомленням міської влади, окупанти скинули керовані авіаційні бомби по Київському району Харкова.

Противник завдав ударів щонайменше пʼятьома КАБами по населених пунктах Харківського району.

Внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу. Також було поранено жінку.

Крім того, стався "приліт" у зону житлової забудови міста. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки.

Нагадаємо, що вчора, 28 квітня, росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Запоріжжі. Перед цим у місті чули вибухи. На щастя, ця ворожа атака минулася без постраждалих.