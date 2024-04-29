Російський удар по Одесі: загинуло 4 людей та собака, багато поранених

Росіяни 29 квітня вкотре завдали удару по Одесі. На жаль, внаслідок атаки є загиблі, а також поранені.

Росіяни запустили по місту ракети. Окрім людей, загинула також і собака. Що відомо про жертв російської атаки – передає 24 Канал.

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Російський терор

Спочатку голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про загибель двох людей, а також собака. Згодом у лікарні померла жінка 1983 року народження. О 20:47 Олег Кіпер зазначив, що кількість жертв російського удару по Одесі зросла до 4 осіб. Загинули три жінки й один чоловік. Після цього з'явилася інформація, що ще один чоловік помер унаслідок інсульту, який спровокувала атака. Тобто станом на зараз відомо про 5 жертв.

Джерела 24 Каналу підтвердили інформацію, що загиблим є проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв

Окрім цього, відомо про поранених різного ступеня тяжкості. У ОВА повідомили, що внаслідок російської ракетної атаки постраждало вже 37 людей, 25 з яких перебувають у лікарні.

Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі,

– писав голова ОВА Олег Кіпер.

Окрім цього, Кіпер зазначав, що серед травмованих є 12-річний хлопчик. Також є інформація, що серед постраждалих є колишній "регіонал" Сергій Ківалов.

Раніше голова ОВА повідомив, що пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. ЗМІ пишуть про ймовірну пожежу у резиденції Сергія Ківалова – одеський "Замок Гаррі Поттера". У мережі поширили відео, на якому над палацом здіймаються клуби диму.

У мережі публікують фото диму з "Замку Гаррі Поттера" / Суспільне

Ймовірно, що ворог міг вдарити "Іскандером" з касетною бойовою частиною.

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