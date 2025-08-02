Росіяни продовжують тероризувати Україну. Вдень 2 серпня вони вбили 12-річного хлопчика в Сумській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Що відомо про смерть дитини на Сумщині 2 серпня?

Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків. Невимовний біль. Щирі співчуття родині. Жодні слова не зменшать цієї втрати,

– написав Григоров.

13-річного підлітка госпіталізували з уламковими пораненнями, зараз лікарі борються за його здоров'я, як написали в ОВА.

За словами Григорова, обставини трагедії встановлюють.

"Росія продовжує цілити по мирних. По дітях. Закликаю мешканців прикордонних громад не ігнорувати тривоги. Бережіть себе і своїх дітей", – додав він.

24 Канал висловлює співчуття родині загиблого хлопчика.

Останні обстріли Сум

Окупанти постійно б'ють по цьому місту й області. 1 серпня Суми були частково без електроенергії. Тоді ж ворог пошкодив вокзал і потяг Харків – Ужгород.

2 серпня росіяни влучили по авто Укрпошти під Сумами.