Ворог вдарив по Запоріжжю: російська ракета вбила людей

Російські окупанти не припиняють атакувати українські міста. Внаслідок чергового ворожого обстрілу загинули двоє людей.

Також є один постраждалий. Про це розповів виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

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Окупанти вдарили по Запоріжжю

О 18:52 29 липня Куртєв повідомив про черговий ворожий обстріл Запоріжжя.

Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей,

– написав посадовець.

За його словами, вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках та пошкодила будівлю освітнього закладу і супермаркету.

"На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби", – зауважив Куртєв.

Якщо ваша оселя також зазнала пошкоджень, слід звернутися зі стаціонарного телефону за номером 15-80 або з мобільного за номерами:

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80;

(095) 220 41 11;

(067) 220 41 12.

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