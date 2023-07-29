Ворог вдарив по Запоріжжю: російська ракета вбила людей
Джерело:Анатолій Куртєв
Російські окупанти не припиняють атакувати українські міста. Внаслідок чергового ворожого обстрілу загинули двоє людей.
Також є один постраждалий. Про це розповів виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.
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Окупанти вдарили по Запоріжжю
О 18:52 29 липня Куртєв повідомив про черговий ворожий обстріл Запоріжжя.
Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей,
– написав посадовець.
За його словами, вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках та пошкодила будівлю освітнього закладу і супермаркету.
"На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби", – зауважив Куртєв.
Якщо ваша оселя також зазнала пошкоджень, слід звернутися зі стаціонарного телефону за номером 15-80 або з мобільного за номерами:
- (061) 787 15 80;
- (050) 414 15 80;
- (067) 656 15 80;
- (095) 220 41 11;
- (067) 220 41 12.
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Росія атакувала багатоповерхівку та приміщення СБУ в Дніпрі
- Ввечері 28 липня росіяни вдарили по Дніпру двома балістичними ракетами за допомогою оперативного-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Загарбники влучили в приміщення СБУ та багатоповерхівку.
- На щастя, в момент атаки в приміщенні СБУ людей не було, а верхні поверхи новобудови, за словами міського голови, не були заселені.
- За даними обласної влади, жертв немає, однак 9 людей зазнали поранень. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що серед постраждалих є діти 2006 та 2009 років народження. У них та ще двох постраждалих 20-річних дівчат діагностували контузію.