Ворог вдарив по Запоріжжю: є влучання, спалахнула пожежа

Російські окупанти атакували Запоріжжя. Вороги вдарили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня.

За даними влади, люди не постраждали. Глава Запорізької обласної військової адміністрації пояснив, що було влучання снарядами С-300.

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Що відомо про атаку по Запоріжжю

Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель,

– заявив глава Запорізької ОВА.

За його даними, наразі фахівці працюють, щоб ліквідувати наслідки атаки російських загарбників.

"На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", – запевнив Юрій Малашко.

Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв пояснив, що станом на 15:16 7 липня міські служби працюють у штатному режимі.

Наразі міські служби працюють у штатному режимі,

– запевнив Куртєв.

До речі, тривога у Запоріжжі та області протягом ночі та дня 7 липня лунала декілька разів. Людей традиційно закликали пройти в укриття.

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