Ворог вдарив по Запоріжжю: є влучання, спалахнула пожежа

7 липня 2023, 15:12
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Джерело:

Юрій Малашко

Російські окупанти атакували Запоріжжя. Вороги вдарили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня.

За даними влади, люди не постраждали. Глава Запорізької обласної військової адміністрації пояснив, що було влучання снарядами С-300. 

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Що відомо про атаку по Запоріжжю

Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель,
– заявив глава Запорізької ОВА. 

За його даними, наразі фахівці працюють, щоб ліквідувати наслідки атаки російських загарбників.

"На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", – запевнив Юрій Малашко. 

Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв пояснив, що станом на 15:16 7 липня міські служби працюють у штатному режимі.

Наразі міські служби працюють у штатному режимі,
– запевнив Куртєв.  

До речі, тривога у Запоріжжі та області протягом ночі та дня 7 липня лунала декілька разів. Людей традиційно закликали пройти в укриття.

Росія атакувала Львів 

  • У ніч проти 6 липня російські загарбники атакували Захід України. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Кремль запустив кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.
  • Вороги атакували Львівську область. Відомо, що наші Повітряні сили змогли знищити 7 з 10 ворожих ракет "Калібр".
  • На жаль, російська ракета влучила в житловий будинок у Львові та найбільше поруйнувала верхні поверхи будинку. Росія вбила у Львові 10 людей, ще 42 – поранені. 
  • Журналісти 24 Каналу врятувались завдяки дверному косяку в їхній квартирі. Адже ворог знищив 3 та 4 поверхи у сусідньому до їхнього під'їзді. Детальніше про їхню історію читайте тут

Автор: Діана Квасневська