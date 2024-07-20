Ворог вдарив вночі "Шахедом" по енергооб'єкту на Сумщині

Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. У ніч на 20 липня країна-агресорка атакувала енергооб'єкт на Конотопщині.

По Сумській області російські війська вдарили "Шахедами". Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Сумщину

В Сумській ОВА розповіли, що у ніч на 20 липня російські війська в черговий раз тероризували область ударними БпЛА типу "Шахед".

В ніч на 20 липня ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу "Шахед",

– повідомили в ОВА.

Там додали, що на місці інциденту працюють всі необхідні служби. Також тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також в ОВА повідомили, що один з ворожих безпілотників був ліквідований силами протиповітряної оборони. Триває ліквідація наслідків атаки росіян.

До слова, під ударом "Шахедів" також опинився Київ. Там у Солом'янському районі столиці було зафіксовано падіння уламків дрона.

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