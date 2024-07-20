Ворог вдарив вночі "Шахедом" по енергооб'єкту на Сумщині
Джерело:Сумська ОВА
Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. У ніч на 20 липня країна-агресорка атакувала енергооб'єкт на Конотопщині.
По Сумській області російські війська вдарили "Шахедами". Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.
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Що відомо про атаку "Шахедів" на Сумщину
В Сумській ОВА розповіли, що у ніч на 20 липня російські війська в черговий раз тероризували область ударними БпЛА типу "Шахед".
В ніч на 20 липня ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу "Шахед",
– повідомили в ОВА.
Там додали, що на місці інциденту працюють всі необхідні служби. Також тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Також в ОВА повідомили, що один з ворожих безпілотників був ліквідований силами протиповітряної оборони. Триває ліквідація наслідків атаки росіян.
До слова, під ударом "Шахедів" також опинився Київ. Там у Солом'янському районі столиці було зафіксовано падіння уламків дрона.
Удар по Чугуєву 19 липня: що відомо
- 19 липня близько 4 години ранку Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.
- Згодом з'явилася інформація про удар по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них – дитина.
- Є значні пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та інших цивільних будівель. Міська голова Галина Мінаєва о 05:55 повідомила про постраждалих, зокрема хлопчика, який перебуває у дуже важкому стані.
- Мінаєва також зазначила, що дала розпорядження щодо оперативної ліквідації наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим мешканцям.
- Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 06:55 надав додаткову інформацію про наслідки удару. Він розповів, що внаслідок російської атаки постраждали 7 осіб, серед яких 14-річний хлопчик. Всі постраждалі перебувають у середньому та легкому станах, стан хлопчика стабільний. Згодом кількість постраждалих зросла до 9 осіб.
- Раніше у прокуратурі повідомили, що, попередньо, Росія завдала ударів по місту двома ракетами "Іскандер-М". Наразі вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.