Ворог вдень атакував "Калібрами" з Чорного моря: скільки ракет вдалося знищити

Вдень 26 липня ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Українська ППО спрацювала на відмінно.

Ймовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна. У підсумку було знищено дві крилаті ракети "Калібр".

Зверніть увагу Під час ракетної атаки у Вінниці могла перебувати Олена Зеленська

Деталі денної атаки України

Як розповіли у Повітряних силах, близько 13 години 26 липня ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Попередньо, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. На щастя, обидві ракети збито на Вінниччині.

Важливо! Станом на вечір 26 липня у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ворожі літаки рухаються у район пусків – Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17:00. У разі небезпеки – прямуйте в укриття!

Повітряні сили зауважили, що орієнтовний час підльоту крилатих ракет з Каспію година-півтори. Сигнал повітряної тривоги по південних та східних регіонах буде оголошено близько 17:40. Також не виключено пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря.

Атака України 26 липня: все, що відомо

В Україні оголошували повітряну тривогу вдень 26 липня. На Вінниччині місцеві жителі чули звуки вибухів.

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголошували о 13:31. Зауважимо, що сирени лунали також в інших регіонах та столиці. У Повітряних силах зазначили, що тривога була пов'язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку.

Моніторингові групи писали про роботу ППО по областях. Також у телеграм-каналах зазначали, що "ракети маневрували" між Вінниччиною та Житомирщиною.

Згодом вибухи чули й на Житомирщині.

Як стало відомо, під час повітряної тривоги та вибухів у Вінниці могла перебувати перша леді Олена Зеленська.

Нагадаємо, що напередодні Наталія Гуменюк повідомляла, що ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. За її словами, повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними.