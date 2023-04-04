Ворог влучив по одному з підприємств Одещини: деталі про нічну атаку дронами на Півдні

Вночі 4 квітня російські окупанти випустили по Півдню України багато дронів-камікадзе. На жаль, на Одещині є влучання по одному з підприємств.

Однак наші Сили ППО спрацювали на відмінно. Загалом на Півдні вдалося знищити 14 "Шахідів".

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Росіяни завдали удару по Одещині

На Одещині дрон влучив по одному з підприємств і це спричинило пожежу. Рятувальники до ранку ліквідовували вогонь, і їм це вдалося.

Попередньо, обійшлось без людських втрат.

Зауважимо, що ворог атакував Південь дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136 ". З 17 безпілотників 14 знищено Силами протиповітряної оборони:

13 – в небі Одещини,

1 – над Миколаївщиною.

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Нічна атака дронами: що відомо

О 01:13 в Одесі пролунав потужний вибух. На той момент у регіоні не було повітряної тривоги.

Згодом місцеві журналісти повідомили про те, що в одному з районів Одеси спалахнула пожежа. Полум'я розгорілося після вибухів у місті.

Начальник Одеської РВА Юрій Крук заявив, що російські загарбники завдали ударів по Одесі й Одеському району дронами-камікадзе. Він додав, що нашим підрозділам ППО вдалося збити повітряні цілі.

До того ж Крук прохав мешканців Одещини не нехтувати повітряною тривогою. Він закликав їх не покидати укриттів до відбою, бо загроза була серйозною.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, 4 квітня російські окупанти атакували Одеську область із південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва – мовиться про "Шахіди". Пусків було до 17. Здійснювали їх із району східного узбережжя Азовського моря.

Інші масовані обстріли

Нагадаємо, що ввечері 27 березня росіяни запустили іранські дрони Shahed-131 та Shahed-136 з північного та південно-східного напрямків. Напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що запуски здійснювалися з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.

Згодом у Генеральному штабі повідомили, що ворог задіяв 15 ударних БпЛА типу Shahed. 14 з них знищили наші захисники.

Окрім цього, винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.