Ворог влучив по одному з підприємств Одещини: деталі про нічну атаку дронами на Півдні
Джерело:Сергій Братчук
Вночі 4 квітня російські окупанти випустили по Півдню України багато дронів-камікадзе. На жаль, на Одещині є влучання по одному з підприємств.
Однак наші Сили ППО спрацювали на відмінно. Загалом на Півдні вдалося знищити 14 "Шахідів".
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Росіяни завдали удару по Одещині
На Одещині дрон влучив по одному з підприємств і це спричинило пожежу. Рятувальники до ранку ліквідовували вогонь, і їм це вдалося.
Попередньо, обійшлось без людських втрат.
Зауважимо, що ворог атакував Південь дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136 ". З 17 безпілотників 14 знищено Силами протиповітряної оборони:
- 13 – в небі Одещини,
- 1 – над Миколаївщиною.
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Нічна атака дронами: що відомо
- О 01:13 в Одесі пролунав потужний вибух. На той момент у регіоні не було повітряної тривоги.
- Згодом місцеві журналісти повідомили про те, що в одному з районів Одеси спалахнула пожежа. Полум'я розгорілося після вибухів у місті.
- Начальник Одеської РВА Юрій Крук заявив, що російські загарбники завдали ударів по Одесі й Одеському району дронами-камікадзе. Він додав, що нашим підрозділам ППО вдалося збити повітряні цілі.
- До того ж Крук прохав мешканців Одещини не нехтувати повітряною тривогою. Він закликав їх не покидати укриттів до відбою, бо загроза була серйозною.
- За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, 4 квітня російські окупанти атакували Одеську область із південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва – мовиться про "Шахіди". Пусків було до 17. Здійснювали їх із району східного узбережжя Азовського моря.
Інші масовані обстріли
Нагадаємо, що ввечері 27 березня росіяни запустили іранські дрони Shahed-131 та Shahed-136 з північного та південно-східного напрямків. Напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що запуски здійснювалися з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.
Згодом у Генеральному штабі повідомили, що ворог задіяв 15 ударних БпЛА типу Shahed. 14 з них знищили наші захисники.
Окрім цього, винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.