Ворог вночі атакував Миколаївщину ракетами "Калібр": скільки вдалося збити

Росія атакувала Миколаївську область ракетами у ніч проти 16 травня. Окупанти випустили по регіону крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили ворожі ракети. За даними глави Миколаївської ОВА, ракети вороги випускали з Чорного моря.

Дивіться також Жорстко били та не давали воду з їжею: на Миколаївщині показали катівню окупантів

Що відомо про атаку росіян на Миколаївщину

Сьогодні (16 травня – 24 Канал) вночі, з 15-го на 16-те травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря,

– розповів Віталій Кім.

За його словами, Росія також атакувала область напередодні, 15 травня. Окупанти орієнтовно о 17:05 завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

На щастя, люди не постраждали, споруди не пошкоджені.

Росія атакувала Київщину