Ворог залучив значні сили для наступу на Вовчанськ та має тактичний успіх, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові повідомили, що російські окупанти залучили значні сили для наступу на Вовчанськ Харківської області. Ворог кинув для наступу на місто орієнтовно до 5 батальйонів.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни не рахуються зі своїми втратами. Адже загалом на фронті щодоби окупанти втрачають понад 1000 своїх солдатів.
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Що відбувається у Вовчанську
Генштаб ЗСУ розповів, що на Харківському напрямку оперативна обстановка далі складна та динамічно змінюється. Зокрема:
- бойові дії ведуться на напрямках Пильна – Лук'янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка;
- росіяни проводять штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Олійникове – Лук'янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.
Військові уточнили, що на цих напрямках протягом доби вороги здійснили 22 штурмові дії, із них 14 – тривають.
Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів,
– заявили в Генштабі ЗСУ.
На жаль, станом на 0:40 13 травня ворог має тактичний успіх. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що спланували заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону. Також наші захисники:
- ведуть оборонні дії,
- завдають вогневого ураження противнику,
- широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки,
- завдають точкові удари для завдання максимальних втрат росіянам.
"Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із пріоритетів є збереження життя наших воїнів", – пояснили в Генштабі.
Яка ситуація у Вовчанську: дивіться на карті
Росіяни намагаються захопити Вовчанськ
- Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснювали, що росіяни намагаються захопити Вовчанськ з певною метою. Адже це може загрожувати угрупованню українських військ, яке обороняється на Куп'янському напрямку. Зокрема, окупанти можуть прагнути натиснути на оперативний тил українських сил на Куп'янському напрямку, змусивши їх перекинути війська.
- 12 травня патрульний Нацполіції Олексій Харківський розповів, що місто майже зруйноване, людей майже не залишилося. Україна продовжувала евакуювати людей, які є у Вовчанську.
- Пізно ввечері 12 травня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія посилює обстріли Вовчанська, українські воїни ведуть важкі бої. Найскладнішим напрямком є північний кордон Харківщини.
- За даними обласної влади, за декілька днів з Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району евакуювали майже 6 тисяч жителів.