Ворог залучив значні сили для наступу на Вовчанськ та має тактичний успіх, – Генштаб

Українські військові повідомили, що російські окупанти залучили значні сили для наступу на Вовчанськ Харківської області. Ворог кинув для наступу на місто орієнтовно до 5 батальйонів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни не рахуються зі своїми втратами. Адже загалом на фронті щодоби окупанти втрачають понад 1000 своїх солдатів.

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Що відбувається у Вовчанську

Генштаб ЗСУ розповів, що на Харківському напрямку оперативна обстановка далі складна та динамічно змінюється. Зокрема:

бойові дії ведуться на напрямках Пильна – Лук'янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка;

росіяни проводять штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Олійникове – Лук'янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.

Військові уточнили, що на цих напрямках протягом доби вороги здійснили 22 штурмові дії, із них 14 – тривають.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

На жаль, станом на 0:40 13 травня ворог має тактичний успіх. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що спланували заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону. Також наші захисники:

ведуть оборонні дії,

завдають вогневого ураження противнику,

широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки,

завдають точкові удари для завдання максимальних втрат росіянам.

"Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із пріоритетів є збереження життя наших воїнів", – пояснили в Генштабі.

Яка ситуація у Вовчанську: дивіться на карті

Росіяни намагаються захопити Вовчанськ