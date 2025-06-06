Ворог запустив "Калібри" з півдня

Україна перебуває під масованою комбінованою повітряною атакою. Крім інших засобів нападу, російська армія застосувала "Калібри".

Про пуски цих крилатих ракет із півдня повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Ракетний обстріл України 6 червня: що відомо

Уночі 6 червня ворог атакував із повітря, спершу масовано застосувавши ударні дрони-камікадзе, потім балістику. Під ударом були щонайменше Київ та Чернігів, звідти пули повідомлення про вибухи та роботу ППО.

Також Повітряні сили о 02:40 повідомили у соціальних мережах про пуски ворогом крилатих ракет типу "Калібр" із півдня. Водночас із цим відомо, що Ту-95МС перебувають у небі та вже здійснили пускові маневри.

Повітряна тривога триває, загроза актуальна для всіх областей – подбайте про безпеку.

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