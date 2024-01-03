Окупанти запустили по Авдіївці 4 ракети: влучили в житлову забудову і вбили цивільного

Російські окупанти завдали по Авдіївці на Донеччині ракетного удару: випустили чотири ракети та поцілили в житлову забудову. Унаслідок терористичних дій ворога загинув 51-річний чоловік, 50-річна жінка дістала поранення.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він також опублікував фото з місця влучання, на кадрах видно зруйновані житлові будинки та вирву від ракети.

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За його словами, росіяни обстріляли Авдіївку близько 11-ї години ранку сьогодні, 3 січня.

51-річний чоловік загинув на місці, 50-річну жінку з пораненнями госпіталізували, про її стан наразі більше даних не було.



Ворог обстріляв Авдіївку / Фото з телеграму Вадима Філашкіна

Росіяни випустили по місту 4 ракети / Фото Вадима Філашкіна

Громадян закликали евакуюватись

Керівник Донецької ОВА закликав громадян евакуюватись із міста, за можливості.

"Авдіївка щодня потерпає від ворожих обстрілів, ніхто не може гарантувати безпеки. Будьте відповідальними – евакуюйтесь!" – закликав голова ОВА.



Житлові будинки зазнали значних руйнувань / Фото Вадима Філашкіна

Ворог продовжує терор мирного населення / Фото Вадима Філашкіна

Ситуація в Авдіївці: головне