Ворог знову атакує КАБами Харків: у місті вибухи

За межами Харкова було чути вибухи. Окупанти знову обстрілюють обласний центр та його околиці руйнівними КАБами.

Близько 20:50 у Харківській області була оголошена повітряна тривога. За кілька хвилин після Повітряні сили попередили, що окупанти здійснили пуски КАБів.

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Харків знову під ударом

Приблизно о 21:18 у Харкові чули вибух. Ймовірно, він стався за межами міста, передають журналісти Суспільного.

Очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що інформація щодо авіаударів по населених пунктах громади з'ясовується.

У небі над містом ворожий розвідувальний БпЛА. Також у північній частині громади декілька БпЛА невстановленого типу.

Раніше вдень росіяни атакували Харків бомбами. Тоді удар прийшовся по відкритій території у Шевченківському районі. Постраждала 81-річна жінка. Вона отримала легкі поранення склом. У багатоповерхівках поблизу місця влучання КАБ вибиті шибки.

Нагадаємо, що трагедія сталася у місті 8 жовтня. Починаючи з 16:50 до 17:20 збройні сили окупантів завдали серію ударів з тактичної авіації по Харкову та передмістю.

У Салтівському районі авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови. Загинули дві людини: 69-річна жінка та чоловік 73 років. Ще пʼять людей отримали поранення.

Серед пʼятьох травмованих троє жінок, чоловік та 10-річний хлопчик. У дитини поранення склом, медики надали йому допомогу.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Також зафіксовано удари і по передмістю обласного центру. Так, у селі Черкаська Лозова пошкоджено будинки. У селищі Мала Данилівка влучання у лісосмузі.