Ворог знову обстріляв Покровськ: є поранені, під завалами будинків можуть бути люди

Російські військові вкотре атакували Покровськ. Під ударом опинився приватний сектор міста.

Окупанти здійснили черговий злочин проти цивільного населення України. Вони цинічно атакували житлову інфраструктуру міста на Донеччині.

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Скільки людей постраждало

Вдень 6 січня противник обстріляв приватний сектор Покровська. Унаслідок ворожого удару зруйновано 6 будинків. Під їхніми завалами можуть перебувати люди. У Донецькій ОВА зазначили, що йдеться про три людини.

Також щонайменше 6 осіб отримали поранення. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники.

Пізніше місцева влада повідомила, що з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини.

Росія обстріляли Покровськ / Фото Донецька ОВА

Крім того, відомо, що у Рівному Мирноградської громади зайнялася пожежа. Там росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей.

Окупанти вдарили по селу Північне на Донеччині

Вранці противник обстріляв з авіації населений пункт Північне у Донецькій області. Під ударом опинилися цивільні споруди. Внаслідок атаки постраждала житлова забудова. 63-річна жінка загинула. Поранення отримала 79-річна жінка, яку наразі госпіталізували.

Унаслідок двох ворожих авіаударів три будинки зазнали часткового руйнування.

Покровськ вже атакували балістикою