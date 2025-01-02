Вивчили урок: де росіяни накопичують живу силу і техніку для подальшого перекидання на фронт

Поблизу Великої Новосілки, яка розташована у Донецькій області і поруч із Запорізькою, наразі тривають важкі бої. Звідти неподалік сконцентрована велика кількість сил та засобів росіян, які перекидаються, зокрема, через Маріуполь.

Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зазначивши, що ворог зосереджує свої резерви у певних зонах, де їх було б важко зафіксувати українським силам. Також відомо, що росіяни будують дорогу в об'їзд Маріуполя, щоб місцеві жителі не могли стежити за переміщенням їхньої техніки.

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Підготовчі табори спорожніли

Андрющенко пояснив, що ворог використовує Маріуполь як стоянку під час перекиданнях ресурсів.

Це перехрестя, яке не можна обминути, тому що туди їдуть з різних боків – і з територій Росії, і з окупованих територій, і з підготовчих таборів,

– зауважив він.

Для цього використовується Нікольська громада на півночі Маріупольського району, ближче до Великої Новосілки. Там по селах є накопиченням резервів.

Також відстежується тенденція, що у російських підготовчих таборах, які були наповнені за 2 – 3 тижні до Нового року, зараз закінчилось підготування. Підрозділи, які там проходили вишкіл, починають перекидати саме у Велику Новосілку і в район Курахового – туди, де зона найактивніших бойових дій,

– наголосив Андрющенко.

Живу силу росіяни, за його словами, перекидали тільки перед самим Новим роком – фіксувалось, що вони масово кудись їхали, тому що було їхнє скупчення у Маріуполі. Проте вони проїхали і принаймні 1 та 2 січня було відносно тихо.

Крім того, окупанти активно використовують в Маріуполі комбінат імені Ілліча як ремонтну базу для своєї техніки. Там вони модернізують танки-"мангали", а потім тягнуть їх на лінію фронту.

Водночас в Маріуполі росіяни не накопичують велику кількість живої сили. Значно більша її концентрація у Розівці на кордоні Запорізької та Донецької областей, а Також у заповідник "Кам'яні Могили", який вже фактично перестав існувати,

– підкреслив керівник "Центру вивчення окупації".

Розташування, як він зазначив, там зручне для подальшого перекидання особового складу на лінію фронту і по Запорізькому, і по Донецькому напрямках. А з Розівки дуже легко потрапити в район Пологів, Кінських Роздорів, Гуляйполя, а також Вугледару.

Росіяни розташовують резерви саме там, розуміючи, що в тій зоні дуже складно фіксувати їх Силам оборони і Руху опору. Насправді вони вивчили урок щодо того, де їм треба влаштовувати резервні накопичення і найбільші пересування безпосередньо по лінії фронту для того, щоб максимально прикрити їх,

– сказав Петро Андрющенко.

Зазначимо, що депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів про поступове набуття впливу російськими кримінальними авторитетами в Маріуполі. За його словами, переважну частину всіх фінансових потоків у місті контролює пітерський клан. Водночас кадирівці отримують частину коштів з розкрадання комбінату імені Ілліча.