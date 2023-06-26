У день заколоту Пригожина: у мережі показали потужний вибух на трасі під Воронежем

У день, коли вагнерівці рухались у сторону Москви, вони пройшли Ростов та взяли під контроль всі об'єкти у Воронежі. У мережі показали, як російські окупанти підривали машини на дорозі, щоб зупинити рух вагнерівців.

Відомо, що найманці Євгенія Пригожина зупинились після того, як були за щонайбільше 200 кілометрів від Москви. Проте власник ПВК "Вагнера" заявив, що він припиняє свій заколот — розвернув колони та повернув вагнерівців у польові табори, пише 24 Канал.

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Який вибух зафіксувала камера у Воронежі

У день заколоту Пригожина, 24 червня, російські загарбники атакували вагнерівців, які виступили проти міноборони Росії.

У мережі показали відео, на якому видно, як путінські загарбники атакують найманців Пригожина, які повстали проти них.

Як армія росіян атакувала вагнерівців: дивіться відео

Російська армія атакувала дорогу у Воронежі, щоб зупинити вагнерівців: дивіться відео

Що відбувалось у Воронежі у день заколоту Пригожина

24 червня найманці ПВК "Вагнер", попри обстріли російської влади, таки зайшли у Воронеж.

Буквально вранці 24 червня видання Reuters повідомило, що вагнерівці зайняли усі військові об'єкти у Воронежі.

Росіяни не зупинялись не перед чим – вони відкрили вогонь по цивільних. Зокрема, вибух пролунав біля цивільної фури.

Окрім того, у Воронежі вдарили прямо по житловому комплексу. Вибух пошкодив машини. У той же день у місті горіла нафтобаза.