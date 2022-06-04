Ворожа авіація знову завдала ракетного удару по Сумщині: пролунали вибухи

4 червня 2022 , 10:00
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Джерело:

телеграм Держприкордонслужби

Окупанти близько 4 ранку завдали кілька ракетних ударів по Сумщині з літаків. Повідомляють про вибухи на околицях прикордонних районів.

Прикордонники кажуть, що ворожа авіація здійснила 6️ пусків некерованими ракетами, які розірвалися на прикордонні Сумщини.

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Внаслідок обстрілу людських жертв серед цивільних немає, про руйнування інфраструктури – уточнюється.


Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький підтвердив ранкові вибухи в області. За його словами, після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Пролунало щонайменше чотири вибухи.

Ракетні удари по Сумщині: останні новини

Важливо! За даними Генштабу ЗСУ, біля кордону з Сумщиною зафіксовано скупчення ворожих військ. Зокрема, до Курської області росіяни стягнули додаткові війська, артилерію та ракетні установки. Але наразі ознак підготовки до наступальних дій немає.

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Автор: Марія Бондар