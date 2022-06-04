Ворожа авіація знову завдала ракетного удару по Сумщині: пролунали вибухи
4 червня 2022 , 10:00Читать новость на русском
Джерело:телеграм Держприкордонслужби
Окупанти близько 4 ранку завдали кілька ракетних ударів по Сумщині з літаків. Повідомляють про вибухи на околицях прикордонних районів.
Прикордонники кажуть, що ворожа авіація здійснила 6️ пусків некерованими ракетами, які розірвалися на прикордонні Сумщини.
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Внаслідок обстрілу людських жертв серед цивільних немає, про руйнування інфраструктури – уточнюється.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький підтвердив ранкові вибухи в області. За його словами, після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Пролунало щонайменше чотири вибухи.
Ракетні удари по Сумщині: останні новини
- Російська армія у травні суттєво наростила кількість обстрілів по Сумщині. Загарбники ледь не щодня вдаряють по території області – стріляють з артилерії, мінометів, авіації та завдають ракетних ударів.
- 3 червня близько 5 ранку росіяни з декількох напрямків відкрили вогонь по прикордонній території між Чернігівською та Сумською областями. Ворог обстрілював Україну реактивними системами залпового вогню та мінометами калібру 120 мм.
- Також вночі 2 червня окупанти завдали відразу три ракетні удари по Краснопільській громаді. Щонайменше 3 людей поранено. Одна з ракет влучила безпосередньо в житловий будинок.
- Окрім того, російські безпілотники скидали на територію Сумської області саморобні вибухівки. Влада попередила жителів, аби вони не підіймали незнайомі предмети на вулицях.
- 1 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни обстріляли з артилерії місто Середина-Буда Шосткинського району. Також окупанти з літаків Су-35 вдарили по Білопіллю.
- В той же день загарбники завдали удару по території Шалигінської громади, що у Шосткинському районі, випустивши з авіації щонайменше 6 ракет.
- 31 травня росіяни завдали ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Окрім цього, того ж дня ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах ЗСУ на Сумщині з літаків Су-30СМ.
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