Вовчанськ – під контролем: ЗСУ показали відео з міста
Російська армія перейшла у наступ на Харківському напрямку. Однією з цілей ворога називають місто Вовчанськ.
При цьому у ЗСУ показали відео з міста та зазначили, що тримають все під контролем. Українські оборонці пообіцяли, що ворог пожалкує про свої плани.
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Ситуація у Вовчанську
На півночі Харківської області продовжуються російські штурми. Ворожа авіація та артилерія фактично знищує місто Вовчанськ. Проте начальник Харківського військового гарнізону Сергій "Марсель" Мельник зауважив, що місто перебуває під контролем української армії. Ситуація там стабільна та контрольована.
Сьогодні разом з оборонцями у місці Вовчанськ, де зараз українське військо вже вдруге змушує ворога жалкувати про свої загарбницькі наміри,
– сказав він.
Водночас бригадний генерал закликав українців вірити в Сили оборони, підтримувати військо, не піддаватися російській пропаганді та найголовніше – долучатися до захисту України. За словами "Марселя", лише спільно можна здолати ворога.
ЗСУ тримають Вовчанськ, ситуація стабільна: дивіться відео
Наступ росіян на Харківщину
- У Генштабі розповіли, що наші військові потіснили росіян на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Наразі там проводять заходи зачистки. Водночас розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.
- Ситуація на околицях Вовчанська лишається найскладнішою. Там тривають важкі бої. З міста евакуювали уже 6 тисяч місцевих жителів. Також ворог посилює обстріли міста.
- За даними українських військових, ворог кинув для наступу на місто орієнтовно до 5 батальйонів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни не рахуються зі своїми втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.
- Стало відомо, що 11 травня російські окупанти взяли в полон мешканців Вовчанської громади. Їх насильно утримують у підвалі. Деяким з полонених вдалося втекти. Люди дісталися до волонтерів і наразі перебувають у безпеці.
- У Генштабі повідомили, що триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із пріоритетів є збереження життя наших воїнів