До Ради внесли законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації

Володимир Зеленський подав два законопроєкти до Верховної Ради. Глава держави пропонує продовжити воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію.

Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Що відомо про законопроєкти?

На сайті Верховної Ради оприлюднені законопроєкти від 12 січня 2026 року №14366 щодо затвердження указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №14367 щодо затвердження указу Президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Глава держави пропонує продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Наразі законопроєкти перебувають на розгляді у профільному комітеті парламенту.

До цього Верховна Рада вже 17 разів продовжувала відповідні заходи. Воєнний стан в Україні ввели з 05:30 24 лютого 2022 року. З цієї дати Президент уже продовжував воєнний стан Указами, які Верховна Рада України затвердила Законами.

Що відомо про мобілізацію в Україні?