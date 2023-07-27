Оборонний комітет Верховної Ради підтримав продовження дії воєнного стану та мобілізації

Оборонний Комітет Верховної Ради України ухвалив рішення про продовження воєнного стану та мобілізації. У разі ухвалення парламентом, відповідні стани будуть діяти до 15 листопада.

Після 15 листопада воєнний стан та мобілізацію у разі потреби можуть продовжити. Таких продовжень було 8 з початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться також Мобілізація в Україні: що робити, якщо в ТЦК ігнорують право на відстрочку

Закон поки не вступить в дію

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб. Тепер відповідний законопроєкт має ухвалити Верховна Рада України – продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації розглянуть на найближчому засіданні. Для ухвалення рішення необхідно набрати мінімум 226 голосів.

Законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та мобілізації 26 липня зареєстрував президент України Володимир Зеленський. Згідно з документами, воєнний стан продовжать з 18 серпня на 90 діб – тобто до 15 листопада 2022 року.

Продовження дії воєнного стану та мобілізації