Три сценарії Путіна: чому насправді глава Кремля оголосив "воєнний стан"

Владімір Путін оголосив воєнний стан на окупованих територіях України, окрім Криму. Таким чином диктатор намагається досягти одразу кількох цілей.

Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, за оголошенням воєнного стану стоїть комплекс факторів, які підштовхнули очільника Кремля на такий крок.

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Чому Путін оголосив воєнний стан

Як зазначив політолог, оголошення воєнного стану розв'язує руки Путіну для реалізації одразу кількох сценаріїв на окупованих територіях.

По-перше, окупанти зможуть проводити масову депортацію українців.

По-друге, можлива розширена мобілізація місцевого населення .

. По-третє, Росія намагатиметься певним чином уникнути соціально-економічних та енергетичних наслідків своїх окупаційних дій.

"Кремлю потрібно показати, що в Україні ще гірше"

За словами Саакяна, у Росії розповідають про те, що Україна замерзне взимку. Завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, окупанти намагаються реалізувати саме такий сценарій.

Однак це ще й відвернення уваги від того, що буде на окупованих територіях. Адже Росія не має змоги запустити там опалення та забезпечити нормальне протікання опалювального сезону. Кремлю потрібно створити картинку, що в Україні ще гірше,

– зазначив політолог.

Він додав, що йдеться як про недавно окуповані території, так і про частини Луганщини та Донеччини.

"Пам'ятник" недієздатності Путіна

На думку Саакяна, аби уникнути критики за провал опалювального сезону на окупованих територіях, Кремль прагне вивезти звідти хоча б частину населення.

Інакше ці картинки будуть розходитися з російською пропагандою і фактично всі ці території стануть пам'ятником недієздатності Путіна. Коли не буде опалення, люди адресуватимуть претензії саме Путіну. Адже Росія "приєднала" ці території, і важко перекласти відповідальність на колаборантів,

– наголосив політолог.

Він додав, що така критика може підірвати авторитет російського диктатора й всередині самої Росії.

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Воєнний стан на окупованих територіях: що відомо